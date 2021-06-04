Украина проверит 134 украинцев, находящихся в санкционных списках США

Секретарь СНБО Алексей Данилов Фото из открытых источников

Проверить их поручил президент

Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что под американскими санкциями уже оказались 134 гражданина Украины. Об этом речь шла на брифинге в офисе президента Украины.

Как рассказал Данилов, 130 украинцев оказались под санкциями, которые ввело Министерство финансов США. Еще четверо украинских граждан фигурируют в санкционных списках американского Госдепа.

"Всего на сегодня под санкциями США находятся 134 гражданина Украины. Мы дали поручение СБУ, Кабмина, Службе внешней разведки по каждому гражданину проверить всю соответствующую информацию, на основании чего против них были применены санкции от США, для принятия соответствующих решений в случае необходимости на заседаниях СНБО", - сказал он.

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Совет национальной безопасности и обороны Украины на заседании в пятницу в тайном режиме рассматривал вопрос углубления интеграции Украины в Североатлантический альянс (НАТО) и приняла ряд соответствующих решений.