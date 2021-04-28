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Украина прошла пик смертности от коронавируса, - НАН

Фото из открытых источников

За неделю показатель летальных исходов упал на 14%

Украина сумела преодолеть пик смертности из-за инфицирования коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Национальная академия наук. 

"Промежуточное обновление данных позволяет сформулировать предварительную гипотезу о том, что пик смертности по всем причинам уже пройден в первой половине апреля, что согласуется с динамикой зарегистрированных смертей от COVID-19", - говорится в сообщении. 

Как отмечается, в течение последней недели (21 - 27 апреля) количество новых выявлений случаев заражения коронавирусом в день стабильно уменьшилась. В частности, ежедневно специалисты стали выявлять на 260 случаев меньше COVID-больных, а за неделю этот показатель достигает 14%. 

"Началось также уменьшение количества новых летальных исходов, но со значительно меньшим относительным темпом убывания", - заявили в НАН.

При этом добавляется, что самым высоким показателем смертности в первой декаде апреля было число, значительно превышавшее 400 случаев. Летальность осталась на уровне 2,5%.

По данным НАН, за последнюю неделю среднее количество:
  • новых случаев - 10 899 в сутки;
  • новых летальных исходов - 369 в сутки;
  • положительных ПЦР-тестов - 8960 в сутки.
 
 
Напомним, в Украине по состоянию на утро 28 апреля, зафиксировали 9590 новых случаев инфицирование коронавирусом. Больше всего больных в Киеве и Донецкой области. 
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