Украина прошла пик нынешней COVID-волны: Зеленский записал видеообращение
Впервые за последние три месяца количество людей, выписанных из больницы, больше, чем количество госпитализированных
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина уже прошла пик нынешней волны заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом он сообщил в обнародованном в своем Facebook видеообращении.
"Мы прошли пик этой волны заболеваемости, и медицинская система начинает дышать легче", – отметил президент.
Зеленский подчеркнул, что в Украине на 13% снизился уровень госпитализации от COVID-19. Впервые за последние три месяца число людей, выписанных из больницы, больше, чем количество госпитализированных.
Кроме этого, глава государства отметил, что наблюдается уменьшение случаев коронавируса за неделю на 6%.
"Все это результат работы наших медиков и наших граждан, которые совместно сделали на прошлой неделе более 1 660 000 прививок от коронавируса", – подчеркнул Зеленский.
Он призвал граждан не снижать темп и прививаться так же или еще активнее на этой неделе.
Также Зеленский отметил, что государство сейчас разрабатывает ряд новых инструментов для поддержки пострадавших граждан и бизнеса от коронавируса.
Напомним, ранее мы писали, что в Украине за последние сутки подтвердили 10 802 новых случая заболевания коронавирусом. Госпитализировано – 2798 человек; летальных исходов – 442; выздоровело – 11 219 человек.