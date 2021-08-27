Украина продолжит эвакуацию после вывода иностранных войск из Афганистана, - МИД

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Однако вести переговоры придется уже с талибами

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина хочет продолжить эвакуацию после того, как из Афганистана выведут иностранные войска. Об этом он заявил в эфире Украина 24, сообщает РБК-Украина.

"Сейчас работает военная часть аэропорта Кабула. Но и военный аэропорт должен закрыться, талибы дали дедлайн до 31 августа", - отметил Кулеба.

В то же время он подчеркнул, что после 31 августа эвакуация продолжится, но о ней придется договариваться уже непосредственно с представителями радикального движения "Талибан".

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Напомним, ранее посол Украины в Таджикистане и Афганистане (по совместительству) Василий Серватюк заявил, что в стране остаются еще более 230 украинцев и их родственников.