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Украина продолжит эвакуацию после вывода иностранных войск из Афганистана, - МИД

Фото из открытых источников

Однако вести переговоры придется уже с талибами

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина хочет продолжить эвакуацию после того, как из Афганистана выведут иностранные войска. Об этом он заявил в эфире Украина 24, сообщает РБК-Украина

"Сейчас работает военная часть аэропорта Кабула. Но и военный аэропорт должен закрыться, талибы дали дедлайн до 31 августа", - отметил Кулеба.

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В то же время он подчеркнул, что после 31 августа эвакуация продолжится, но о ней придется договариваться уже непосредственно с представителями радикального движения "Талибан".

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Напомним, ранее посол Украины в Таджикистане и Афганистане (по совместительству) Василий Серватюк заявил, что в стране остаются еще более 230 украинцев и их родственников.

 

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