Украина продлила сроки приема документов от абитуриентов из ОРДЛО
Решение приняли, поскольку в последнее время НВФ не выпускают поступающих
Украина продлила сроки приема документов от абитуриентов из оккупированных районов Донбасса на подготовительные курсы для поступления в вузы. Об этом в эфире "Украина 24" заявила заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Инна Голованчук, передает "РБК-Украина".
"Мы уже приняли решение о продлении подачи документом на подготовительные курсы - сначала было установлено 20 июня, сейчас принято решение продлить срок до 29 июня. Соответственно, будем максимально откладывать начало обучения", - отметила она.
В то же время, по ее словам, откладывать начало занятий не курсах не смогут бесконечно, поскольку некоторые абитуриенты смогли уехать и нужно учитывать их интересы.
Как сообщалось, в этом году в Украине дистанционное образование получали более 4 тысяч учеников из временно неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей.