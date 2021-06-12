Украина продлила сроки приема документов от абитуриентов из ОРДЛО

Абитуриенты, которые преодолели порог, могут участвовать в конкурсном отборе в вузы

Решение приняли, поскольку в последнее время НВФ не выпускают поступающих

Украина продлила сроки приема документов от абитуриентов из оккупированных районов Донбасса на подготовительные курсы для поступления в вузы. Об этом в эфире "Украина 24" заявила заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Инна Голованчук, передает "РБК-Украина".

"Мы уже приняли решение о продлении подачи документом на подготовительные курсы - сначала было установлено 20 июня, сейчас принято решение продлить срок до 29 июня. Соответственно, будем максимально откладывать начало обучения", - отметила она.

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В то же время, по ее словам, откладывать начало занятий не курсах не смогут бесконечно, поскольку некоторые абитуриенты смогли уехать и нужно учитывать их интересы.

Как сообщалось, в этом году в Украине дистанционное образование получали более 4 тысяч учеников из временно неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей.