Украина приобрела у Британии ледокол: Его будут использовать в Антарктиде

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Исследовательский корабль "Джеймс Кларк Росс" 30 лет прослужил в составе Британской антарктической миссии

Великобритания передала Украине исследовательский корабль "Джеймс Кларк Росс" для проведения антарктических миссий. Об этом говорится в заявлении посольства Британии в Украине.

Как отмечается, после 30 лет службы в составе Британской антарктической миссии ледокол был продан украинской антарктической станции "Академик Вернадский".

"Это уже второй пример, когда британский исследовательский актив передается украинским коллегам-ученым. Первый - это передача в 1996 году станции "Фарадей", которая теперь известна как станция "Академик Вернадский".

Корабль "Джеймс Кларк Росс" открывает новые возможности для проведения научных разведок, в частности исследования океанов и изменения климата в полярных регионах", - говорится в заявлении дипмиссии.

К слову, в 1996 году именно этот ледокол доставил первую украинскую миссию на бывшую британскую станцию "Фарадей".

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Ранее сообщалось, что в Антарктиде, на французской станции "Дюмонт-д'урвиль", к югу от Австралии, сломался ледокол L'Astrolabе, который должен был доставить запасы и свежую партию исследователей на исследовательскую станцию.