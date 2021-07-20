Украина приближается к "взрывным темпам" роста коронавируса, - НАНУ

В Украине может произойти сценарий, подобный тому, что наблюдалось в некоторых странах мира с распространением в них штамма "Дельта"

"Имеющиеся оперативные эпидемические данные позволяют утверждать о завершении фазы падения заболеваемости COVID-19 в Украине. На данный момент заболеваемость уже растет в сроках недельного сравнения, несмотря на все еще низкий ее уровень, и существует угроза возникновения "взрывных темпов" такого роста - подобно тому, как это наблюдалось в некоторых странах мира с распространением в них штамма "Дельта", - говорится в обзоре.

Обеспокоенность ученых вызывает то, что за последнюю неделю выросли сразу три ключевые эпидемические показатели: количество положительных ПЦР-тестов, число новых госпитализаций и количество новых зарегистрированных случаев болезни.

"При этом число положительных ПЦР-тестов – вероятно, самый оперативный из них – за неделю выросло сразу на 16,6%, тогда как количество госпитализаций и новых случаев болезни также выросли, но не так сильно – на 4,9% и 7,3%, соответственно", - отметили в НАНУ.

Также в обзоре отмечается, что хотя взрывного роста не наблюдается ни в одной из областей, темпы недельного роста увеличивались в последние дни.

"К росту также перешла доля положительных результатов тестирования. В среднем за последние 7 дней она составила 2,44% против достигнутого 9 дней назад минимального значения в 2,08%, и такое значение является наибольшим со 2 июля 2021 года", - говорится в выводах группы.

Новости по теме: Обзор ситуации с коронавирусом в мире: В какие страны можно паковать чемоданы уже сейчас и куда не стоит ехать

Напомним, за минувшие сутки, 19 июля, в Украине выявили 598 новых случаев COVID-19, летальных - 25, а выздоровевших - 540 человек. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев - 228.