Украина получит от ВОЗ тесты для выявления "Дельта"-штамма, - Ляшко

Поставка ожидается уже на этой неделе

По его словам, тесты позволят не только выявлять больных вариантом инфекции "Дельта", но и ее распространение.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на этой неделе поставит в Украину тесты для выявления штамма коронавируса "Дельта" . Об этом сообщил министра здравоохранения Виктора Ляшко во время интервью эксперту ЮНИСЕФ, которое транслировала пресс-служба Минздрава .

"На этой неделе Украина получит от ВОЗ поставки ПЦР-тестов, которые реагируют только на "Дельту". Это нам позволит наряду с секвенированием проводить ПЦР-тестирование", - сказал глава Минздрава.

Министр пояснил, что тесты позволят отобрать материал, исследовать его и в случае положительного результата "поставить его на другую плашку и исследовать дополнительно".

"Так мы сможем посмотреть, не циркулирует ли у нас "Дельта", - уточнил Ляшко.

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Напомним, ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко сделал прогноз, что штамм коронавирусной болезни "Дельта" к концу лета вытеснит все остальные разновидности недуга. По его словам, сейчас приоритетная подготовка – вакцинировать от COVID-19 как можно больше населения.