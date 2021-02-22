Украина получит 15 млн доз вакцины NovaVax, - Степанов

Максим Степанов Страна.ua

Министр отметил, что эта вакцина начнет поступать в июле

Министр здравоохранения Максим Степанов заверил, что правительство договорилось о поставках в Украину 15 млн доз вакцины против коронавируса NovaVax. Об этом он сообщил в Facebook.

"Еще одна позитивная новость из индийского Пуне и крупнейшего в мире производителя вакцин Serum Institute. Успешно завершили переговоры об увеличении поставок в Украину американской вакцины NovaVax", - написал Степанов.

По его словам, производитель Serum Institute подтвердил возможность поставки дополнительных 5 миллионов доз вакцин, поэтому вскоре будет подписан договор на поставку.

В то же время министр отметил, что эта вакцина начнет поступать в июле.

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Напомним, ранее заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова заявила, что первая партия COVID-вакцины от компании AstraZeneca находится на прямом маршруте и прибудет в Украину уже в ближайшие дни.

При этом стоит отметить, что Украина является единственной европейской страной, которая закупила вакцину CoviShield в Индии. При этом Бутан, Бангладеш, Мальдивы, Сейшельские Острова, Мьянма и Непал получили этот препарат бесплатно.

Как известно, в конце января главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что проведение вакцинации от коронавируса COVID-19 в Украине может начаться в районе 15 февраля или позже. Тогда он сделал предположение, что в рамках COVAX первой может приехать вакцина Pfizer. Тех, кому ее не хватит, хотели прививать индийской.

В то же время Кабинет министров принял постановление, которым запретил регистрацию в Украине и соответственно использование российской вакцины "Спутник V" от коронавируса COVID-19. Несмотря на то, что российская сторона была готова поделиться технологией и производить вакцину в Украине.