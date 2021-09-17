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Украина получила оборудование для определения COVID-штаммов, - Минздрав

Виктор Ляшко МИНЗДРАВ

Министерство здравоохранения сможет получать до 400 образцов в месяц

Центр общественного здоровья получил специальное оборудование для определения и выявления новых штаммов коронавируса. Министерство здравоохранения сможет получать до 400 образцов в месяц, передает пресс-служба Минздрава Украины.

"Убежден, что наличие лаборатории, которая может проводить секвенирование - это вопрос национальной безопасности. Теперь мы оперативно сможем реагировать на биологические угрозы четко устанавливая источник", -сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По его словам, ранее Украина отправляла образцы на секвенирование в лаборатории Всемирной организации здравоохранения, что занимало определенное время.

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Напомним, за минувшие сутки, 16 сентября, в Украине зафиксировано 6624 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 677, медработников – 105). В частности, с начала пандемии в стране заболело – 2 338 164 человека, выздоровел – 2 228 543 человека, летальных случаев – 54 750.

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