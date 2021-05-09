Украина получила третью партию китайской вакцины Sinovac, - Минздрав

Китайская вакцина от коронавируса CoronaVac компании Sinovac Biotech REUTERS

Речь о еще 500 тысячах доз

В воскресенье, 9 мая, Украина получила еще 500 тысяч доз китайской вакцины от коронавируса Sinovac. Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщил в Facebook.

"Только что в Борисполе приземлились очередные 500 тыс. доз вакцины CoronaVac от компании Sinovac Biotech. В общем у нас законтрактовано 1,9 млн этой вакцины, из которых 1,215 млн Украина получила", - отметил он.

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Напомним, с 13 апреля в Украине начали делать прививка от коронавируса COVID-19 вакциной CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech. Сообщалось, что первая партия вакцины содержит 215 тыс. доз, а на поставку остальных законтрактованных доз Минздрав ожидает в ближайшее время.