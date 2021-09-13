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Украина получила от Бельгии корабль для мониторинга Черного и Азовского морей

Исследовательское гидрографическое судно"Бельгика" Укринформ

Бельгия передала научно-исследовательское судно "Бельгика" бесплатно, как проявление доброй воли

На военно-морской базе в Бельгии в городе Зебрюгге состоялась торжественная церемония передачи Украине исследовательского гидрографического судна "Бельгика", которое теперь будет ходить под флагом Украины. Об этом сообщает "Укринформ".

Как отмечается, научно-исследовательское судно "Бельгика" в дальнейшем будет способствовать исследованию Черного и Азовского морей. Сначала корабль будет работать в Черном море, где есть очень большой объем работы. Но уже во время перехода с Северного моря в Средиземное и далее – в Черное море, это судно уже будет проводить важные исследования в отношении загрязняющих веществ, загрязнения пластиком, микропластиком вод поверхностного уровня, затем на уровне 3 метров и донных отложений, что будет основой для научных выводов по поводу качества этих вод.

"Украина после аннексии и оккупации Крыма Российской Федерацией в 2014 году потеряла инструменты для такого исследования. Уверен, что мы восстановим все мощности и будем давать ценную информацию не только для Украины, но и для Европейского Союза и для всех стран Черного моря", - отметил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский.

В свою очередь государственный секретарь Бельгии по вопросам восстановления и стратегических инвестиций, ответственный за научную политику, заместитель министра экономики и труда Бельгии Томас Дермин отметил, что считает этот шаг - бесплатную передачу исследовательского корабля Украине - проявлением доброй воли Бельгии и ее вкладом в развитие программы по охране окружающей среды.

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Напомним, ранее Великобритания передала Украине исследовательский корабль "Джеймс Кларк Росс" для проведения антарктических миссий. После 30 лет службы в составе Британской антарктической миссии ледокол был продан украинской антарктической станции "Академик Вернадский".

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