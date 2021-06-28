Украина получила копии Конституции Филиппа Орлика. Оригинал привезут в августе

Оригинал Конституции Пилипа Орлика попадет в Украину впервые за 311 лет

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина получила три копии Конституции Пилипа Орлика, а оригинал документа привезут в страну на День независимости. Об этом он сказал на торжественном заседании Верховной Рады .

"Национальный архив Швеции передал Украине три копии Конституции Филиппа Орлика. Одна уже с утра была выставлена в фойе Верховной Рады. Вторая будет находиться в Офисе президента. Третья - в Конституционном суде после его обновления и перезагрузки. К тридцатой годовщине Независимости Украины впервые за 311 лет в Украину попадет оригинал Конституции Филиппа Орлика", - сообщил глава государства.

По словам Зеленского, оригинал Конституции, а также булаву гетманов Филиппа Орлика и Ивана Мазепы выставят в Софийском Соборе. Их смогут увидеть все желающие.

Напомним, сегодня, 28 июня, Украина отмечает 25-ю годовщину принятия Конституции Украины. В Киеве начались торжественные мероприятия по случаю праздника. В частности, в Верховной Раде уже заступила на почетный караул Национальная гвардия Украины. В 10:00 состоялось поднятие Государственного флага Украины на площади Конституции, а также установление памятного знака "Тризуб".

Кроме того, в 20:00 на Площади Конституции состоится концерт классической музыки в исполнении Государственного эстрадно-симфонического оркестра. А завершатся торжества световым шоу на Площади Конституции.