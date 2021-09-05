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Украина получила американский груз инновационных лекарств против коронавируса

Фото из открытых источников

Общая стоимость груза в виде 60 тысяч флаконов лекарственных препаратов достигает 20 миллионов долларов

Американская благотворительная организация Direct Relief направила Украине гуманитарный груз инновационных лекарств против коронавируса на десятки миллионов долларов.  Об этом сообщает посольство Украины в США.

Груз состоит из инновационных лекарственных препаратов Bamlanivimab и Etesevimab, что используются против COVID-19. Последние договоренности о его получении были согласованы во время визита президента Владимира Зеленского в США.

Лекарства рекомендованы для пациентов с легкой и средней степенью тяжести коронавірусної болезни, особенно при наличии риска перехода в тяжелую форму.

Груз будет растаможен и распределен по 24 областям Украины. Процесс координирует Министерство здравоохранения Украины.

Direct Relief (Калифорния, США), с которой наладило договоренности посольство, является общественной организацией. Она работает в 60 странах мира.

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Как сообщалось ранее, на национальном составе Украины по состоянию на 26 августа не осталось вакцины против COVID-19 производства Moderna. Она есть только на местах и лишь для прививки второй дозой. 

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