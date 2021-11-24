Украина получила 30 тысяч доз вакцины против гриппа для медиков

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За государственные средства также было закуплено 180 тыс. доз вакцины от гриппа для прививки лиц из групп риска

Украина получила в качестве гуманитарной помощи 30 тыс. доз вакцины против гриппа для медицинских работников. Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

“Кроме вакцинации против COVID-19, продолжается и вакцинация против гриппа. Украина бесплатно получила 30 тысяч доз вакцины для профилактики гриппа среди медицинских работников. Указанные вакцины зашли по механизму PIVI. Это – вакцины корейского производства и 17-19 ноября их уже доставили в регионы”, - сказал он.

Кроме того, как сообщил министр, за государственные средства было закуплено более 180 тысяч доз вакцины против гриппа производства Франции и Нидерландов. Их будут использовать для прививки лиц из групп риска, а именно: медицинских работников, людей старше 60 лет, военных, педагогов и тому подобное.

Напомним, министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил о том, что вакцинация от гриппа не препятствует возможности прививки от коронавируса. Единственным постоянным противопоказанием к прививке конкретной вакциной является аллергическая реакция на первую дозу этой вакцины.