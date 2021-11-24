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Украина получила 30 тысяч доз вакцины против гриппа для медиков

Фото из открытых источников

За государственные средства также было закуплено 180 тыс. доз вакцины от гриппа для прививки лиц из групп риска

Украина получила в качестве гуманитарной помощи 30 тыс. доз вакцины против гриппа для медицинских работников. Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

“Кроме вакцинации против COVID-19, продолжается и вакцинация против гриппа. Украина бесплатно получила 30 тысяч доз вакцины для профилактики гриппа среди медицинских работников. Указанные вакцины зашли по механизму PIVI. Это – вакцины корейского производства и 17-19 ноября их уже доставили в регионы”, - сказал он.

Кроме того, как сообщил министр, за государственные средства было закуплено более 180 тысяч доз вакцины против гриппа производства Франции и Нидерландов. Их будут использовать для прививки лиц из групп риска, а именно: медицинских работников, людей старше 60 лет, военных, педагогов и тому подобное.

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Напомним, министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил о том, что вакцинация от гриппа не препятствует возможности прививки от коронавируса. Единственным постоянным противопоказанием к прививке конкретной вакциной является аллергическая реакция на первую дозу этой вакцины.

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