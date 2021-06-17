Украина поднялась в мировом рейтинге миролюбия

Киев Фото из открытых источников

Сейчас Украина занимает 142 позицию

Индекс миролюбия для Украины в 2020 году улучшился на 0,22, или на 7,6% - до 2,66, что стало лучшим показателем среди 163 исследуемых стран. Об этом говорится в ежегодном "Глобальном индексе миролюбия" (Global Peace Index), обнародованном лондонским Институтом экономики и мира в четверг.

"Улучшившиеся показатели предусматривали насильственные преступления, демонстрации с насилием, политическую нестабильность и интенсивность внутреннего конфликта", - отмечается в документе.

Такая динамика дала возможность Украине подняться на шесть позиций вверх в глобальном рейтинге и занять 142-ю позицию - между Ираном и Израилем.

"Хотя в Украине наблюдается наибольший рост миролюбия, сохраняется беспокойство по поводу возникновения будущего конфликта", - отмечают одновременно авторы исследования.

Они подчеркнули сосредоточение российских войск на границе с Украиной в начале 2021 года.

"Несмотря на вывод войск из приграничного региона, в обозримом будущем напряженность, вероятно, будет оставаться высокой", - говорится в исследовании.

По динамике улучшения индекса вслед за Украиной в 2020 году следуют Ирак (0,147) и Польша (0,142), занявших в глобальном рейтинге миролюбия соответствии 159-е и 24-е места.

Худшую же динамику показали Буркина Фасо (0,254) и Беларусь (0,183), что заняли 134-е и 117-е места.

По словам авторов исследования, падение Беларуси в глобальном рейтинге сразу на 19 позиций - до 117-го места - связано с прошлыми крупнейшими в истории этой страны антиправительственными протестами, организованными оппозицией в ответ на предложение президента Александра Лукашенко о шестой срок на посту.

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В постсоветском регионе существенно ухудшились также показатели Азербайджана (0,122) и Армении (0,079), что опустило их соответственно на 6-е и 16-е места в глобальном рейтинге - к 121 и 94 позиций.

Наименее миролюбивой страной в регионе, согласно исследованию, остается Россия, - 154-е место из 163 стран

В целом уровень миролюбия в 87 странах за прошлый год улучшился, тогда как отрицательную динамику показали 73 страны, а средний показатель индекса ухудшился лишь на 0,07% - второй наименьший показатель изменения за 15 лет расчета индекса.

"Еще слишком рано оценивать долгосрочные последствия пандемии для мира. Однако меняющиеся экономические условия во многих странах увеличивают вероятность политической нестабильности и насильственных демонстраций", - отмечается в исследовании. Согласно ему, в период с января 2020 года по апрель 2021 года зарегистрировано более 5 тыс. насильственных событий, связанных с пандемией.

Статус самой миролюбивой страны с 2008 года по-прежнему удерживает Исландия с уровнем индекса 1,1, за которой с заметным отставанием следуют Новая Зеландия, Дания и Португалия.

Замыкает список из 163 стран, как и год назад, Афганистан с индексом 3,631, перед которым идут Йемен, Сирия и Южный Судан.

Социологи при составлении рейтинга анализируют следующие показатели: политическая предсказуемость, экономическая стабильность, ситуация с правами человека, степень сплоченности общества, уровень террористической угрозы.

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Ранее сообщалось, что Украина по итогам II квартала 2021 года поднялась на шесть позиций и заняла 35 место в рейтинге загранпаспортов.