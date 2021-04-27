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Украина почти вдвое сократила количество дипломатов в России с начала конфликта на востоке, - МИД

МИД Украины

 Фото из открытых источников

Сейчас лишь насчитывается только 37 человек

Украина уменьшило количество своих дипломатов в России с начала вооруженного конфликта на Донбассе почти вдвое. Об этом в интервью изданию "Главком" заявил госсекретарь МИД Александр Баньков. 

"37 сотрудников (сейчас работают, - ред.) во всех украинских дипломатических учреждениях на территории России... После начала вооруженной агрессии России произошло сокращение количества дипломатов в РФ почти вдвое", - отметил он. 

При этом Баньков добавил, что в 2013 году только в посольстве Украины в РФ в Москве работало около 60 человек.

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Напомним, ранее стало известно, что Министерство иностранных дел России высылает из страны еще одного украинского дипломата на этот раз речь идет о сотруднике посольства в Москве. 

Еще 16 апреля сотрудники ФСБ РФ задержали в Санкт-Петербурге консула Генерального консульства Украины Александра Сосонюка якобы из-за получения "закрытой информации из баз данных правоохранительных органов и ФСБ". 

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Позже в Москве заявили, что присутствие украинского консула Александра Сосонюка в РФ "нежелательно", поэтому ему рекомендуют уехать из страны.

В ответ на такие действия Министерство иностранных дел Украины решило выслать из страны старшего дипломата посольства Российской Федерации в Киеве, им оказался Евгений Черников

 

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