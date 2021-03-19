Украина планирует пропускать иностранных туристов лишь по отрицательным ПЦР-тестам

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По словам Степанова, страна не планирует вводить ограничения на въезд для стран с высоким уровнем заболеваемости

Украина планирует сделать условием попадания на территорию страны иностранных путешественников отрицательный ПЦР-тест на коронавирус. Об этом в ходе Часа вопросов к правительству в Верховной Раде сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Минздрав вынес на рассмотрение правительства изменения в постановление, которые это предусматривают... Уверен, что на ближайшем заседании этот вопрос будет рассмотрен, и граждане других стран независимо от уровня заболеваемости должны будут предоставить справку об отрицательном ПЦР-тесте (сделанном, - ред.) за 48 часов", - отметил он.

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Напомним, ранее сообщалось, что украинцев планируют проверить на наличие антител к COVID-19. Поскольку существует вероятность, что большинство людей переболело бессимптомно.