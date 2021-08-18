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Украина планирует построить базу для ремонта вертолетов в Турции

Соответствующий контракт был заключен во время Международной выставки оборонной промышленности IDEF - 2021

Государственная компания "Укрспецэкспорт" построит базу для ремонта вертолетов Ми-17 в Турции. Об этом сообщает "Укроборонпром".

Отмечается, что соответствующий контракт был заключен во время Международной выставки оборонной промышленности IDEF - 2021.

Документ предусматривает проведение ремонтов техники турецких клиентов и выполнение заказов для третьих стран.

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Напомним, ранее мы писали, что до конца этого года запорожские авиастроители АО "Мотор Сич" сделают первые композитные лопасти для тяжелых вертолетов Ми-24 с системой защиты ото льда.

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