Украина планирует построить базу для ремонта вертолетов в Турции
Соответствующий контракт был заключен во время Международной выставки оборонной промышленности IDEF - 2021
Государственная компания "Укрспецэкспорт" построит базу для ремонта вертолетов Ми-17 в Турции. Об этом сообщает "Укроборонпром".
Отмечается, что соответствующий контракт был заключен во время Международной выставки оборонной промышленности IDEF - 2021.
Документ предусматривает проведение ремонтов техники турецких клиентов и выполнение заказов для третьих стран.
Напомним, ранее мы писали, что до конца этого года запорожские авиастроители АО "Мотор Сич" сделают первые композитные лопасти для тяжелых вертолетов Ми-24 с системой защиты ото льда.