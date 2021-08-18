Украина планирует построить базу для ремонта вертолетов в Турции

Соответствующий контракт был заключен во время Международной выставки оборонной промышленности IDEF - 2021

Государственная компания "Укрспецэкспорт" построит базу для ремонта вертолетов Ми-17 в Турции. Об этом сообщает "Укроборонпром". Отмечается, что соответствующий контракт был заключен во время Международной выставки оборонной промышленности IDEF - 2021.