home
youtube facebook telegram twitter instagram rss
live
Новости » Общество Читати новину українською

Украина планирует подписать соглашение об "открытом небе" с ЕС на саммите в октябре

Фото из открытых источников

Саммит Украина-ЕС состоится в Киеве 12 октября

Премьер-министр Денис Шмигаль надеется, что соглашение между Украиной и Европейским Союзом об Общем авиационном пространстве будет подписано на 23-м саммите Украина–ЕС в октябре. Об этом чиновник отметил на заседании комиссии по вопросам координации выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, передает Укринформ.

"Мы так долго ждали соглашения об "открытом небе", что сейчас просто осторожно говорят, что она будет "скорее всего" подписано.

Я благодарю господина Матти Маасикаса (главу представительства ЕС в Украине - ред.) за его твердую и уверенную позицию, что в этом году на саммите мы подпишем соглашение об "открытом небе".

Ожидаем соответствующего высокого представительства со стороны ЕС, а также со стороны Словении, которая сегодня председательствует в Совете ЕС. Поэтому убежден, что наш саммит пройдет чрезвычайно позитивно", - отметил Шмигаль.

Он также напомнил, что 23–й саммит Украина-ЕС состоится в Киеве 12 октября.

Новости по теме: Эксперты рассказали, чего пассажирам ждать от соглашения об "открытом небе"

Напомним, ранее Совет ЕС дал согласие на подписание с тремя странами, в том числе Украиной, Соглашения об Общем авиационном пространстве. Соглашения устраняют рыночные ограничения и сочетают эти страны с внутренним авиарынком Евросоюза, поскольку предполагается, что они перейдут на европейские стандарты и правила в сфере авиаперевозок. 

 

Читайте нас в Facebook facebook Читайте нас в Telegram telegram

читайте также

В центре Тбилиси произошла стрельба: В парня попали девять раз В Грузии мужчина захватил заложников в банке: При нем была граната В Грузии после восхождения на гору Тетнульд погиб украинский альпинист В Грузии зафиксирован случай смерти от коронавируса дважды вакцинированного человека

программы канала ZIK

США-Китай-Россия: Кто с кем и против кого? |
Алексей Якубин в программе
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект
Тарифы на коммуналку постоянно растут: Как справляются и что об этом думают украинцы? Проект