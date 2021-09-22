Украина планирует подписать соглашение об "открытом небе" с ЕС на саммите в октябре

Саммит Украина-ЕС состоится в Киеве 12 октября

"Мы так долго ждали соглашения об "открытом небе", что сейчас просто осторожно говорят, что она будет "скорее всего" подписано.

Я благодарю господина Матти Маасикаса (главу представительства ЕС в Украине - ред.) за его твердую и уверенную позицию, что в этом году на саммите мы подпишем соглашение об "открытом небе".

Ожидаем соответствующего высокого представительства со стороны ЕС, а также со стороны Словении, которая сегодня председательствует в Совете ЕС. Поэтому убежден, что наш саммит пройдет чрезвычайно позитивно", - отметил Шмигаль.

Он также напомнил, что 23–й саммит Украина-ЕС состоится в Киеве 12 октября.

Напомним, ранее Совет ЕС дал согласие на подписание с тремя странами, в том числе Украиной, Соглашения об Общем авиационном пространстве. Соглашения устраняют рыночные ограничения и сочетают эти страны с внутренним авиарынком Евросоюза, поскольку предполагается, что они перейдут на европейские стандарты и правила в сфере авиаперевозок.