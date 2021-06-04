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Украина переходит на е-больничные, – Ляшко

Виктор Ляшко МИНЗДРАВ

Полный переход планируется с 1 сентября

С июня по август медицинские учреждения смогут формировать как электронные больничные, так и выдавать бумажные листы нетрудоспособности, а уже с 1 сентября состоится полный переход на электронную систему формирования таких заключений. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко Facebook.

"Полный переход всех медицинских учреждений страны на формирование медицинских заключений о временной нетрудоспособности состоится с 01 сентября 2021 года. До 31 августа будет работать переходная модель внедрения е-больничных.

Это значит, что с июня по август медицинские учреждения будут формировать как медицинские заключения о временной нетрудоспособности, так и выдавать бумажные листки нетрудоспособности", - написал он. 

Отмечается, что решение о том, какой вид документа выдать, будет принимать врач, в соответствии с требованиями Минздрава. Сейчас приказ, который будет регулировать этот вопрос, подписан и уже прошел экспертизу Минюста.

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Ранее сообщалось, что в Украине более чем на 15% увеличился средний размер пособия по временной потере трудоспособности от Фонда социального страхования Украины и составляет 365,26 грн в расчете на день.

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