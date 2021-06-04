Украина переходит на е-больничные, – Ляшко
Полный переход планируется с 1 сентября
С июня по август медицинские учреждения смогут формировать как электронные больничные, так и выдавать бумажные листы нетрудоспособности, а уже с 1 сентября состоится полный переход на электронную систему формирования таких заключений. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко Facebook.
"Полный переход всех медицинских учреждений страны на формирование медицинских заключений о временной нетрудоспособности состоится с 01 сентября 2021 года. До 31 августа будет работать переходная модель внедрения е-больничных.
Это значит, что с июня по август медицинские учреждения будут формировать как медицинские заключения о временной нетрудоспособности, так и выдавать бумажные листки нетрудоспособности", - написал он.
Отмечается, что решение о том, какой вид документа выдать, будет принимать врач, в соответствии с требованиями Минздрава. Сейчас приказ, который будет регулировать этот вопрос, подписан и уже прошел экспертизу Минюста.
Ранее сообщалось, что в Украине более чем на 15% увеличился средний размер пособия по временной потере трудоспособности от Фонда социального страхования Украины и составляет 365,26 грн в расчете на день.