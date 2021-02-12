Украина передала Франции картину, похищенную в 2018 году из музея в Нанси
Полотно Синьяка будет доступно для осмотра после реставрации
"Сегодня благодаря нашим совместным усилиям картина Поля Синьяка вернулась к Нанси. Я очень рад, что Украина выполнила свою важную миссию в возвращении этого шедевра во Францию. Украинские и французские эксперты прекрасно выполнили свою работу. Украина, которую я представляю, является надежным другом и партнером Франции", - заявил украинский дипломат.
Как отмечается, полотно Синьяка будет доступным для осмотра после реставрации и завершения пандемии коронавирус.
Справка:
Поль Синьяк (11 ноября 1863 год - 15 августа 1935 год) – известный французский художник-неоимпрессионист, пейзажист, историк и теоретик искусства. Один из основателей (1884 год) и президент Общества Незалежник художников (1908-1934 года). Автор монографии "Йокинд" (1927 год).
Картина "Порт Ла-Рошель" датирована 1915 годом. Ее стоимость оценивается в 1,5 млн евро.
Картину французского художника похитили из художественного музея в городе Нанси в мае 2018 года. А весной 2019 года картина была обнаружена в Киеве во время обыска у подозреваемых в убийстве бизнесмена Сергея Киселева.
Ранее сообщалось, что во французском Лувре состоялся аукцион, в результате которого "свидание" с картиной "Мона Лиза" выкупили за 80 тысяч евро. Дать эксклюзивный шанс познакомиться с мировым шедевром в Лувре решили из-за финансового кризиса.