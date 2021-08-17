home
youtube facebook telegram twitter instagram rss
live
Новости » Общество Читати новину українською

Украина отправит самолет в Афганистан для эвакуации людей, - Данилов

Алексей Данилов СНБО

Самолет должен вылететь уже сегодня, 17 августа

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов сообщил, что из Украины отправится еще один самолет в Афганистан для эвакуации украинцев. Об этом он сказал в эфире "Украина 24".

По его словам, самолет должен вылететь уже сегодня, 17 августа.

"Он (самолет, - ред.) должен сегодня отправиться в Афганистан, в Кабул. Мы будем забирать всех своих граждан, сколько бы ни было нужно рейсов, чтобы выполнить свой долг", - сказал Данилов.

Секретарь СНБО добавил, что президент Украины Владимир Зеленский держит ситуацию с Афганистаном на собственном контроле.

"Что касается ситуации, то она на контроле у Зеленского. Он периодически собирает специалистов по этому вопросу", - отметил чиновник.

Новости по теме: В НАТО заявили, что не исключают дистанционных ударов по террористам в Афганистане

Напомним, ранее заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин сообщил, что же 120 граждан Украины обратились за помощью к дипломатам, чтобы эвакуироваться из Афганистана, где к власти пришли представители радикального исламистского движения "Талибан". Проблема заключается в том, как безопасно доставить их в Кабул и аэропорта, так как дороги перекрыты, не понятно кем контролируются, везде стрельба.

Читайте нас в Facebook facebook Читайте нас в Telegram telegram

читайте также

В Минздраве объяснили, какие реакции на прививку от COVID-19 являются нормальными Израиль утвердил третью дозу вакцин от COVID-19 для людей старше 50 лет В Тернопольской области COVID-штамм "Дельта" подтвердили у 9-месячного ребенка В США разрешили третью дозу COVID-вакцины для людей с ослабленным иммунитетом

программы канала ZIK

Игра в морской бой: Запад против России? |
Палестино-израильский конфликт обострился
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Фашизм и антифашизм в современном мире.
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект