Украина отправит самолет в Афганистан для эвакуации людей, - Данилов

Самолет должен вылететь уже сегодня, 17 августа

По его словам, самолет должен вылететь уже сегодня, 17 августа.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов сообщил, что из Украины отправится еще один самолет в Афганистан для эвакуации украинцев. Об этом он сказал в эфире "Украина 24" .

"Он (самолет, - ред.) должен сегодня отправиться в Афганистан, в Кабул. Мы будем забирать всех своих граждан, сколько бы ни было нужно рейсов, чтобы выполнить свой долг", - сказал Данилов.

Секретарь СНБО добавил, что президент Украины Владимир Зеленский держит ситуацию с Афганистаном на собственном контроле.

"Что касается ситуации, то она на контроле у Зеленского. Он периодически собирает специалистов по этому вопросу", - отметил чиновник.

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Напомним, ранее заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин сообщил, что же 120 граждан Украины обратились за помощью к дипломатам, чтобы эвакуироваться из Афганистана, где к власти пришли представители радикального исламистского движения "Талибан". Проблема заключается в том, как безопасно доставить их в Кабул и аэропорта, так как дороги перекрыты, не понятно кем контролируются, везде стрельба.