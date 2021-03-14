Украина оказалась на последнем месте в Европе по количеству привитых

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В стране на 10 тысяч украинцев только 5 вакцинированных

В рейтинге европейских стран по количеству людей, получивших прививка от COVID-19 и темпов вакцинации Украина находится на последнем месте. Об этом сообщает Голос Америки.

Как отмечается, согласно данным проекта "Наш мир в цифрах", который занимается систематизацией официальных данных о проведении вакцинации, в нашей стране выполнено только 5 прививок на каждые 10 тысяч населения.

При этом добавляется, что в настоящее время Великобритания является самой прогрессивной в вопросе вакцинации среди стран Европы. В частности, в стране на 10 тысяч населения - 3,5 тысячи привитых.

Сейчас в Украине в электронную очередь для получения своей дозы вакцины записалось более 250 тысяч человек.

"По состоянию на 13 марта 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 247 556 человек", - говорится в сообщении украинского Министерства здравоохранения.

По данным ведомства, всего с начала первой волны прививку получило 51 137 человек.

Напомним, что украинский политический деятель Виталий Журавский отметил, что Минздрав "успешно провалил" вакцинацию от коронавируса в Украине. Ведомство изначально планировало вакцинировать 10 тысяч украинцев в сутки.