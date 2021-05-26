Украина оказалась на 7 месте в мире по смертности от COVID-19

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В антилидерах по смертности от коронавируса – Индия

За сутки 24 мая в мире зарегистрировали 523 429 новых заражений COVID-19. Об этом говорится на сайте Worldometers.

В частности, в Индии – 208 886 новых случаев, в Бразилии – 74 845, в Аргентине – 24 601.

Кроме того, в США – 22 738, а в Колумбии – 21 181.

Украина с 2608 больными находится на 28 месте в мире между Японией (2715) и Германией (2578). Среди европейских стран Украина – на шестом месте.

12 086 человек в мире за сутки умерли. По ежедневному количеству больных Украина на 7 месте в мире и на втором – в Европе.

14,9 млн человек в мире болеют COVID-19, в то же время 150,1 млн человек выздоровели.

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Ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что с начала пандемии от коронавирусной болезни COVID-19 умерли по меньшей мере 115 тыс. медицинских работников. Также он прогнозирует появление в мире нового смертоносного вируса.