Украина обсудит статус жителей ОРДЛО с российскими паспортами после деоккупации, - Резников
По словам министра, жители ОРДЛО после деоккупации смогут добровольно определиться, гражданами какой страны они себя воспринимают
Статус жителей ОРДЛО с российскими паспортами будет обсуждаться уже после деоккупации региона. Об этом заявил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в интервью "Радио НВ".
По словам министра, жители ОРДЛО после деоккупации смогут добровольно определиться, гражданами какой страны они себя считают.
"Никакого принуждения или нарушений гуманитарных прав быть не может", - сказал Резников.
На вопрос, будет ли Украина признавать жителей ОРДЛО, которые получили российские паспорта или так называемых "Л/ДНР", он ответил, что это будет отдельным разговором.
"Мы признаем граждан Украины гражданами Украины. Если кто-то получил другое гражданство, по каким-то причинам - даже вынужденно, как способ выживания, - то это должно быть отдельным разговором", - добавил Резников.
Напомним, недавно правозащитники заявили, что на неподконтрольной украинскому правительству части Донбасса российские паспорта получили более 440 тысяч граждан Украины. Тогда заявляли о требованиях РФ наращивать количество выданных паспортов в ОРДЛО.