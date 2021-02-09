Украина обсудит статус жителей ОРДЛО с российскими паспортами после деоккупации, - Резников

Вицепремьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников Министерство по вопросам временно оккупированных территорий

По словам министра, жители ОРДЛО после деоккупации смогут добровольно определиться, гражданами какой страны они себя воспринимают

Статус жителей ОРДЛО с российскими паспортами будет обсуждаться уже после деоккупации региона. Об этом заявил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в интервью "Радио НВ".

По словам министра, жители ОРДЛО после деоккупации смогут добровольно определиться, гражданами какой страны они себя считают.

"Никакого принуждения или нарушений гуманитарных прав быть не может", - сказал Резников.

На вопрос, будет ли Украина признавать жителей ОРДЛО, которые получили российские паспорта или так называемых "Л/ДНР", он ответил, что это будет отдельным разговором.

"Мы признаем граждан Украины гражданами Украины. Если кто-то получил другое гражданство, по каким-то причинам - даже вынужденно, как способ выживания, - то это должно быть отдельным разговором", - добавил Резников.

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Напомним, недавно правозащитники заявили, что на неподконтрольной украинскому правительству части Донбасса российские паспорта получили более 440 тысяч граждан Украины. Тогда заявляли о требованиях РФ наращивать количество выданных паспортов в ОРДЛО.