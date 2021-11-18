Украина не готова к введению выборов онлайн, не сможет гарантировать безопасность, - нардеп

Людмила Буймистер Фото из открытых источников

По словам Буймистер, через портал "Дія" невозможно идентифицировать пользователя тайно

Украина не готова к введению выборов онлайн, поскольку не сможет гарантировать безопасность. Об этом заявила внефракционная народный депутат Людмила Буймистер.

"Они даже не могут сегодня гарантировать на 100% кибербезопасности, в первую очередь, для таких электронных выборов. А с учетом того, что они уже видели вмешательство в избирательный процесс в США, например, РФ, то они очень с опаской к этой идее относятся", - отметила она.

Парламентарий также добавила, что согласно Конституции Украины, выборы должны проходить тайно, а идентифицировать пользователя в приложении "Дія" тайно невозможно.

"То есть это нарушение первого основополагающего принципа демократии – секретности выборов. Я даже не хочу говорить о том, что возможны манипуляции, фальсификации, причем массовые фальсификации через эту электронную систему, которые потом можно свалить на врагов, которые в этом засветились... Я очень надеюсь, что все же хватит мудрости у депутатов "Слуг народа" не поддерживать такой законопроект и это останется на уровне проектов", - сказала Буймистер.

Кроме того, по ее мнению, голосование по почте или онлайн-голосование в Украине не нужно, потому что каждый гражданин, который имеет желание проголосовать, сделает это - то ли придет на избирательный участок, то ли воспользуются мобильными бригадами, которые приезжают домой.

Напомним, ранее министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров раскрыл главные цифровые приоритеты Украины на следующие два года, а также раскрыл сроки введение онлайн голосования в стране.