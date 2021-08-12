Украина направила в Гаагу новое сообщение о преступлениях РФ в Крыму

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова Фото из открытых источников

В иске говорится о широкомасштабном присвоении и разрушении объектов культурного наследия аннексированного Крыма

[media type= "picture" position= "1"] Украина направила в Офис прокурора Международного уголовного суда в Гааге, новое информационное сообщение о преступлениях РФ против культурного наследия Крыма. Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

"Уничтожение уникальных объектов культурного наследия человечества является таким же необратимым преступлением, как и лишение человека жизни. Ведь один из способов прекратить существование народа – это уничтожить его культуру и историю. Я благодарна гражданскому обществу и экспертам за огромную работу и ту помощь, которую они осуществили в сборе доказательств этих преступлений. Мы передаем совместно собранную аналитику по экспроприации и разрушения этих ценностей, чтобы Международный уголовный суд приобщил их к своему расследованию, которое, надеемся уже в ближайшее время может начаться", – подчеркнула Ирина Венедиктова.

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В документе приведены доказательства широкомасштабного разрушения и присвоения объектов культурного наследия: Древний город Херсонес Таврический и его хора; Историческая среда столицы крымских ханов в Бахчисарае – Ханский дворец, Чуфут-Кале; Крымская астрофизическая обсерватория; Башня Константина и Доковая Башня в г. Феодосия; Церковь Иоанна Предтечи в г. Керчь. Подробно описаны в информсообщении также многочисленные случаи незаконных археологических раскопок и модификаций культурных ценностей на временно оккупированной территории полуострова Крым, в частности поселений Кермен-Бурун и Сиваг-Кермен.

Также в документе подробно описаны отдельные формы совершения преступлений со стороны официальных властей РФ и оккупационных властей полуострова Крым.

Среди них: незаконный оборот предметов культуры, преступная халатность в процессе так называемой "реставрации" объектов культуры, проведение незаконных археологических раскопок, а также перемещение культурных ценностей с временно оккупированной территории.

Напомним, ранее Офис генерального прокурора Украины направил уведомление в Офис прокурора Международного уголовного суда относительно пропаганды и навязывания военной службы среди детей на территории оккупированного Крыма.