Украина намерена закупить еще четыре комплекса турецких беспилотников Bayraktar

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный Report

Сейчас в украинской армии уже есть два комплекса

Украина намерена закупить еще четыре комплекса турецких ударных беспилотников Bayraktar. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный на интервью восточноевропейскому бюро Report.

По его словам, сейчас на вооружении украинской армии есть два комплекса Bayraktar - 12 летательных аппаратов.

"Один комплекс был приобретен в этом году по заказу Министерства обороны. Кроме того, для нужд Вооруженных сил в 2021-2022 гг. планируется приобрести еще четыре таких комплекса. В будущем мы планируем пополнить арсенал беспилотными летальными аппаратами местного производства", - отметил главнокомандующий.

Также он добавил, что самой покупки недостаточно, поскольку нужно научиться эффективно с ними работать.

"Сейчас мы изучаем методику использования этих аппаратов. Если бы мы имели опыт Азербайджана, было бы гораздо проще. Признаю, что к сожалению, мы имеем очень мало опыта", - добавил Залужный.

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Напомним, что ранее украинские беспилотники типа Bayraktar TB2 турецкого производства начали патрулирование воздушного пространства над Черным морем. Первые БПЛА типа Bayraktar TB2 поступили в Украину 15 июля 2021 года по соглашению подписанному между Украиной и Турцией.