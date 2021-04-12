Украина намерена принять участие в программах по изучению Марса

Также в ближайшем будущем Украина примет участие в программе NASA по освоению Луны - "Артемида"

Украина планирует принять участие в программах, касающихся исследования Марса , а также будет участвовать в программе NASA по освоению Луны. Об этом заявил глава Государственного космического агентства Украины Владимир Тафтай в интервью "Укринформу" .

"В ближайшем будущем Украина примет участие в программе NASA по освоению Луны - "Артемида". Мы недавно подписали меморандум о сотрудничестве. Кроме этого, планируем участвовать в программах, которые предусматривают исследования Марса", - подчеркнул он.

Напомним, ранее NASA подписало соглашение "Артемида" с семью космическими агентствами: Австралии, Великобритании, Италии, Канады, Люксембурга, Объединенных Арабских Эмиратов и Японии. Страны-подписанты программы обязуются публиковать полученные в результате ее реализации научные данные и проводить все мероприятия по освоению космоса в мирных целях.

Впоследствии, Украина стала девятой страной-членом программы "Артемида" Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).