live
Новости » Общество Читати новину українською

Украина намерена принять участие в программах по изучению Марса

Поверхность Марса Фото из открытых источников

Также в ближайшем будущем Украина примет участие в программе NASA по освоению Луны - "Артемида"

Украина планирует принять участие в программах, касающихся исследования Марса, а также будет участвовать в программе NASA по освоению Луны. Об этом заявил глава Государственного космического агентства Украины Владимир Тафтай в интервью "Укринформу".

"В ближайшем будущем Украина примет участие в программе NASA по освоению Луны - "Артемида". Мы недавно подписали меморандум о сотрудничестве. Кроме этого, планируем участвовать в программах, которые предусматривают исследования Марса", - подчеркнул он.

Новости по теме: Могут ли люди жить на Марсе? Оказывается, все возможно

Напомним, ранее NASA подписало соглашение "Артемида" с семью космическими агентствами: Австралии, Великобритании, Италии, Канады, Люксембурга, Объединенных Арабских Эмиратов и Японии. Страны-подписанты программы обязуются публиковать полученные в результате ее реализации научные данные и проводить все мероприятия по освоению космоса в мирных целях.

Впоследствии, Украина стала девятой страной-членом программы "Артемида" Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Минздрав обновил протокол лечения COVID-19: Что изменилось В Житомире заканчиваются больничные койки для пациентов с COVID-19 В Украине впервые ввели вторую дозу вакцины, всего вакцинировались 72 тыс. человек За сутки в Украине обнаружили 11 833 новых случая COVID-19, больше всего – в столице

программы канала ZIK

ПЕРВЫЙ НЕЗАВИСИМЫЙ - ОНЛАЙН
Эскалация конфликта на Донбассе |
Пресс-конференция премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля | Год работы правительства
Политические провокации. Принудительная вакцинация. Санкции против СМИ | Голос народа | 25.02.21
Встреча Уруского с Кадыровым. Сомнительная вакцинация. Давление власти |
Украину