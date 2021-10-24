Украина надеется на более активный подход ООН к противодействию агрессии РФ
Украина, как одно из государств-основателей ООН подтверждает приверженность принципам современного мироустройства, заложенным в положениях Устава ООН
Украина рассчитывает на более активный подход руководства Организации Объединенных Наций к противодействию агрессии России. Об этом свидетельствует заявление МИД Украины по случаю 76-й годовщины основания ООН.
В документе говорится, что Украина, как одно из государств-основателей ООН подтверждает приверженность принципам современного мироустройства, заложенным в положениях Устава ООН.
Также подчеркивается готовность нашего государства вносить свой вклад в миротворческие операции.
Кроме того, МИД напомнил, что в августе Украина совместно с 46 государствами и международными и региональными организациями создала Крымскую платформу для деоккупации полуострова.
"Рассчитываем на более активный и конструктивный подход со стороны руководства ООН к вопросам противодействия продолжающейся военной агрессии РФ против Украины", - говорится в заявлении.
Отмечается, что учитывая роль ООН в вопросах деоккупации Крыма, в частности в контексте принятых Генеральной Ассамблеей ООН резолюций о территориальной целостности Украины, проблемы милитаризации и по защите прав человека в Крыму, Украина надеется на присоединение ООН в Крымской платформы.
Напомним, в ООН заявили, что санкции властей Украины, которые привели к закрытию трех телеканалов, а также ограничения, введенные на доступ к интернет-изданий, не соответствуют международным стандартам свободы выражения мнения.