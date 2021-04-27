Украина начала выход из третьей волны коронавируса, - Степанов

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В течение недели количество COVID-больных уменьшилось на 15 тысяч человек

В Украине наблюдается процесс выхода из третьей волны коронавирусной болезни. Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"Наша страна начала постепенный выход из третьей волны коронавирусной болезни. Об этом свидетельствуют основные эпидемиологические показатели и маркеры", - отметил он.

По словам Степанова, наблюдается положительная тенденция к снижению количества инфицированных. В частности, если на позапрошлой неделе всего было больных 92 тысячи, то уже на прошлой эта отметка уменьшилась до 77 тысяч.

"То есть, на 15 тысяч человек меньше заболело за прошедшую неделю, чем за позапрошлую", - пояснил специалист.

Кроме этого, глава Минздрава добавил, что количество госпитализаций за тот же период уменьшилось в Украине на 3400 человек.

"Все эти цифры говорят о том, что ситуация стабилизируется. Мы действительно прошли этот сверхтяжелый период третьей волны", - резюмировал министр.

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Ранее глава Минздрава Максим Степанов отметил, что уровень COVID-госпитализаций в Украине превышен только на Донетчине, а в остальных регионах он находится в пределах нормы.