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Украина на две недели закроет КПВВ "Чаплинка" на админгранице с Крымом

Фото из открытых источников

Это связано с ремонтными работами

Украинская сторона с 7 июня на две недели закроет контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) "Чаплинка" на административной границе с оккупированным Крымом. Об этом говорится в сообщении Херсонской областной государственной администрации (ОГА) в Facebook.

"С 7 июня в течение 14 дней будет прекращена работа контрольно-пропускного пункта въезда-выезда "Чаплинка". Связано это с проведением ремонтных работ на КПВВ", - говорится в сообщении.

При этом добавляется, что другие два КПВВ - "Чонгар" и "Каланчак" - продолжат работать в штатном режиме.

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Напомним, на прошлой неделе Кабинет Министров разрешил выезжать с оккупированных территорий на своем авто даже если утерян техпаспорт на машину. Такое право дается один раз при условии наличия копии регистрационной карточки, которую можно получить в сервисном центре МВД.

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