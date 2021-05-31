Украина на две недели закроет КПВВ "Чаплинка" на админгранице с Крымом

Это связано с ремонтными работами

Украинская сторона с 7 июня на две недели закроет контрольный пункт въезда-выезда ( КПВВ ) "Чаплинка" на административной границе с оккупированным Крымом. Об этом говорится в сообщении Херсонской областной государственной администрации (ОГА) в Facebook .

"С 7 июня в течение 14 дней будет прекращена работа контрольно-пропускного пункта въезда-выезда "Чаплинка". Связано это с проведением ремонтных работ на КПВВ", - говорится в сообщении.

При этом добавляется, что другие два КПВВ - "Чонгар" и "Каланчак" - продолжат работать в штатном режиме.

Напомним, на прошлой неделе Кабинет Министров разрешил выезжать с оккупированных территорий на своем авто даже если утерян техпаспорт на машину. Такое право дается один раз при условии наличия копии регистрационной карточки, которую можно получить в сервисном центре МВД.