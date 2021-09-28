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Украина может попасть в лидеры по уровню COVID-заболеваемости в Европе, - KSE

Фото из открытых источников

Сейчас наша страна находится в пятерке европейских стран с самым высоким уровнем заболеваемости COVID-19

По уровню заболеваемости коронавирусом Украина может попасть в тройку лидеров среди стран Европы. Об этом сообщил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко, передает telegram-канал "Коронавирус_инфо".

"За последнюю неделю произошло замедление темпов роста заболеваемости и суточных госпитализаций в Украине, но эти показатели остаются максимально большими", — заметил Ганиченко.

Он отметил, что госпитализаций стало больше на 28% (на прошлой неделе этот показатель составлял +51%), количество новых случаев увеличилось на 36% (на прошлой неделе +68%).

Сейчас Украина находится в пятерке европейских стран с самым высоким уровнем заболеваемости COVID-19.

За две недели наша страна может войти в тройку лидеров.

Подчеркивается, что госпитализации более чем наполовину превосходят выписки.

Занятость ководных кроватей составляет 27% (+10% за неделю).

В частности на этой неделе зафиксировано три региона с наиболее критической ситуацией.

Среди них Черновицкая, Харьковская и Луганская области, которые приближаются  до показателей "красного" уровня епіднебезпеки.

Новости по теме: Когда ожидать пика заболеваемости и каким регионам грозит красная зона: Все, что стоит знать о борьбе с COVID-19 в Украине

Напомним, ранее в Министерстве здравоохранения Украины прогнозируют пик заболеваемости коронавирусом примерно на ноябрь. В то же время, если количество больных будет продолжать расти, ситуация может ухудшиться уже в октябре.

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