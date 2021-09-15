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Украина может поделиться COVID-вакцинами, у которых истекает срок годности, - Минздрав

Виктор Ляшко

 UA: Украинское радио

Вакцины от коронавируса, у которых истечет срок годности, будут изъяты из обращения, после чего их утилизируют

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что хочет предотвратить порчу вакцин от коронавируса. Он не исключает, что Украина может поделиться дозами, у которых истекает срок годности, с другими странами. Об этом он заявил в интервью "24 каналу".

По словам Ляшко, дозы вакцины от коронавируса, у которых истечет срок годности, будут изъяты из обращения, после чего их утилизируют.

"Но мы будем делать все возможное, чтобы продукт не был утилизирован, а был использован на территории Украины. Если мы будем видеть, что не успеваем использовать, то будем говорить с нашими международными партнерами о том, чтобы поделиться и вакцина была использована там, где может быть использована", - пояснил он.

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Ранее сообщалось, что вакцина AstraZeneca в Украине может испортиться, поскольку осенью истекает срок ее годности.

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