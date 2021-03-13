Украина может не выдержать противостояния на религиозной почве: Молчанов призвал немедленно расследовать нападение на прихожанина УПЦ

Юрий Молчанов Фото из открытых источников

Пожилой мужчина сейчас находится в критическом состоянии, отметил журналист

Правоохранители должны немедленно расследовать инцидент с жестоким избиением пожилого мужчины, прихожанина УПЦ, в Черновицкой области. Виновные должны понести наказание, чтобы люди в нашей стране понимали, что за религиозные убеждения нападать на других нельзя.

Об этом в эфире на телеканале "Перший Незалежний" во время включения заявил журналист Юрий Молчанов.

Журналист, комментируя инцидент с жестоким избиением 63-летнего прихожанина Свято-Михайловского храма в селе Задубровка на Буковине сторонниками ПЦУ, подчеркнул, что для того, чтобы в стране была хотя бы видимость справедливости, правоохранители должны немедленно максимально включиться в это дело и задержать тех, кто избил пожилого мужчину.

"У нас есть факт: избили человека, который уже немолодой. Избили его до состояния совершенно критического. Мы это видели все на фотографиях и сообщениях, в том числе, на официальном сайте Украинской православной церкви, и сейчас правоохранители должны сделать все, чтобы виновные понесли наказание, чтобы люди в нашей стране понимали, что за религиозные убеждения нападать на других нельзя. Мы должны четко увидеть мотивацию этих людей, чтобы никого не обвиняли в пропаганде и необоснованных обвинениях, именно правоохранители должны сейчас взяться за дело, только они, для того, чтобы расставить все точки над "и", - отметил Юрий Молчанов.

Журналист подчеркнул, что, если у нападавших был религиозный мотив, этому следует дать надлежащую оценку.

"То, что это может быть нападением на человека на религиозной почве, в принципе, сейчас можно говорить, потому что точки зрения полиции нам пока еще не известно. Второе, это уже не первое нападение в Черновицкой области. Там не только село Задубровка, там еще село Михальча и другие села, в которых регулярно происходит давление на Украинскую православную церковь, где регулярно пытаются отобрать храмы, где регулярно люди подвергаются избиению. Затем та сторона, Православная церковь Украины, после этих заявлений, заявляет о том, что это все пропаганда. Чтобы этого всего не происходило, сейчас правоохранительные органы, органы государственной власти должны четко дать ответ, что произошло, какой мотив нападающих, и если это религиозный мотив, должна быть абсолютно публичная оценка этой деятельности. И должно последовать за преступлением наказание, иначе в этой стране веры в справедливость не будет вообще ни у кого. А если у нас полыхнет противостояние на религиозной почве, то Украина, боюсь, может этого не перенести", - предостерег журналист.

Напомним, 13 марта 2021 года шесть сторонников ПЦУ жестоко избили 63-летнего прихожанина Свято-Михайловского храма в селе Задубровка Черновицкой области Василия Хащиюка. Нападение произошло, когда он возвращался домой с дежурства в церкви. В результате мужчина получил сотрясение мозга, множественные ушибы лица и тела.

Как сообщали, политолог Сергей Годный заявил, что религиозные междоусобицы, которые возникают уже более года между представителями Православной церкви Украины и Украинской православной церкви, - это следствие политики предыдущей власти относительно веры.