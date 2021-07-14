Украина может купить британский ледокол: Комитет Рады одобрил решение

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Планируется, что ледокол будет использоваться украинской экспедицией в Антарктиде

Бюджетный комитет Верховной Рады поддержал решение о покупке британского океанографического судна "Джеймс Кларк Росс". Об этом в своем Telegram сообщил нардеп от "ЕС" Алексея Гончаренко, который является членом бюджетного комитета.

По его словам, решение было принято с небольшим перевесом голосов.

"Этот корабль - полноценный научный институт, на борту которого одновременно может находиться до 50 специалистов. На самом деле это настоящий ледокол, который способен преодолеть лед до 4 метров. Его приобретение улучшит логистическое обеспечение нашей антарктической станции "Академик Вернадский", - отметил Гончаренко.

Он также отметил, что стоимость судна составляет 5 млн долларов.

Отметим, на сегодня в Украине в эксплуатации находится только один ледокол - это судно "Капитан Белоусов", которое принадлежит Мариупольскому порту. Он был построен в 1953 году.

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Ранее сообщалось, что в Антарктиде, на французской станции "Дюмонт-д'урвиль", к югу от Австралии, сломался ледокол L'Astrolabе, который должен был доставить припасы и свежую партию исследователей на исследовательскую станцию.