Украина изменила условия хранения вакцины Pfizer по просьбе производителя

24 июня Минздрав получил официальное письмо от компании Pfizer Export B.V.

В Украине изменили условия хранения вакцины Pfizer от коронавируса по просьбе компании-производителя. Теперь ее можно хранить при температуре от +2 до +8 °C в течение месяца, а не пяти дней. Об этом информирует Минздрав.

Сообщается, что в мае 2021 года после серии новых исследований производитель вакцины Pfizer обратился к регуляторам в сфере охраны здоровья с просьбой ослабить требования к холодовой цепи.

Подчеркивается, что европейский, британский и американские регуляторы уже изменили хранение вакцины в своих странах.

Отмечается, что 24 июня Министерство здравоохранения Украины получило официальное письмо от Pfizer Export B.V. с просьбой пересмотреть требования.

Минздрав рассмотрел его и разрешил после разморозки хранить неразведенную вакцину при температуре от +2 до +8 °C в течение 31 дня.

"Эта норма применяется к партиям вакцины, срок годности которых истекает после 30 апреля 2021 года", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что инструкция к новым партиям вакцины уже содержит обновленные требования к температуре хранения.

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Напомним, ранее мы писали, что во время перевозки вакцины Pfizer в Харьков испортили почти 10 тысяч доз. Партия поступила в ящике без холодильных элементов, в котором температура +10 °C.