Украина имеет бронь у производителей и получит COVID-лекарства одной из первых, - Ляшко

Виктор Ляшко Украинская правда

Как только компании будут отгружать на продажу эти препараты, в Украину они придут одну из первых

Украина имеет бронь у двух производителей инновационных лекарств прямого действия от COVID-19 и получит препараты одной из первых, когда начнется их продажа. Об этом сообщил на пресс-конференции в Харькове министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает "Укринформ".

"Мы работаем над тем, чтобы поставить в Украину инновационные препараты, которые непосредственно разработаны для лечения COVID-19, то есть прямого действия на коронавирус. В эту среду Кабинет Министров Украины принял постановление, где в номенклатуру для закупки включены два препарата прямого действия. И у нас на завершающей стадии это подписание. Бронь для Украины. Как только компании будут отгружать на продажу эти препараты, в Украину они придут одну из первых", - сказал Ляшко.

Министр уточнил, что над одним из препаратов, который еще не имеет брендового названия (значится как PF-07321332/ritonavir), работает компания Pfizer. Препарат другого производителя – компании MSD, "Молнупиравир" уже зарегистрирован в Великобритании.

"И европейское медицинское агентство его также уже сегодня зарегистрировало", - отметил руководитель Минздрава.

Новости по теме: Pfizer тестирует новое лекарство от COVID-19 в России

Ранее сообщалось, что в мире появились лекарства прямого действия на коронавирус COVID-19, а Верховная Рада Украины, в свою очередь, должен принять закон для их применения.