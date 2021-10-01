Украина и Мальта отменили ограничения по регулярному авиасоединению
Также устанавливается неограниченное количество рейсов между странами
Украина и Мальта договорились об отмене ограничений по регулярному авиасоединению между странами. Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины в Facebook.
Как отмечается, соглашение также предусматривает установление неограниченного количества рейсов.
"Министерство инфраструктуры Украины и Министерство транспорта Республики Мальта договорились о взаимном снятии имеющихся ограничений регулярного воздушного соединения между двумя государствами", - говорится в сообщении.
Заключенное соглашение предусматривает снятие ограничений по:
- количеству назначенных авиапредприятий;
- пунктов отправления и назначения на территориях обеих стран;
- установлению неограниченного количества рейсов при регулярном авиасоединении.
"Договоренности увеличат количество авиарейсов между странами, а также положительно повлияют на стоимость авиабилетов", - подчеркнули в Мининфраструктуры.
Напомним, что Европейский лоукостер Wizz Air запускает авиарейсы из Киева в Стокгольм (Швеция). Полеты начнутся с 16 декабря 2021 года.
Цены на билеты стартуют от 809 гривен или 25,99 евро и уже доступны для бронирования на сайте wizzair.com и в мобильном приложении WIZZ.