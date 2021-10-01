Украина и Мальта отменили ограничения по регулярному авиасоединению

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Также устанавливается неограниченное количество рейсов между странами

Украина и Мальта договорились об отмене ограничений по регулярному авиасоединению между странами. Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины в Facebook.

Как отмечается, соглашение также предусматривает установление неограниченного количества рейсов.

"Министерство инфраструктуры Украины и Министерство транспорта Республики Мальта договорились о взаимном снятии имеющихся ограничений регулярного воздушного соединения между двумя государствами", - говорится в сообщении.

Заключенное соглашение предусматривает снятие ограничений по:

количеству назначенных авиапредприятий;

пунктов отправления и назначения на территориях обеих стран;

установлению неограниченного количества рейсов при регулярном авиасоединении.

"Договоренности увеличат количество авиарейсов между странами, а также положительно повлияют на стоимость авиабилетов", - подчеркнули в Мининфраструктуры.

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Напомним, что Европейский лоукостер Wizz Air запускает авиарейсы из Киева в Стокгольм (Швеция). Полеты начнутся с 16 декабря 2021 года.

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