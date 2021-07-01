Украина и Кувейт договорились о прямом авиасообщении, – МИД Украины

Первый перелет состоится 13 июля из Кувейта в Киев

Украина и Кувейт запускают прямое авиасообщение. Первый полет состоится 13 июля. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

"Впервые за много лет запускается прямой авиарейс Эль-Кувейт – Киев. Активизация деловых контактов и увеличение количества иностранных туристов в Украине – среди приоритетов украинской дипломатии на экономическом направлении. Надеюсь, что уже в ближайшее время, после ослабления карантина в Кувейте, украинские туристы также смогут посетить эту замечательную страну", – заявил заместитель Министра иностранных дел Украины Дмитрий Сеник.

Как отмечается, рейс авиакомпании Jazeera Airways будет проходить дважды в неделю. Из Кувейта в Киев будут летать во вторник и пятницу. Из Киева в Кувейт – в среду и субботу.

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Напомним, спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко сообщил, что вопрос получения разрешений на полеты в и из Турции решен, первые рейсы Анталия – Киев и Анталия – Запорожье уже отбыли.