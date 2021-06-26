Украина и ЕС взаимно признают COVID-сертификаты, с другими надо договариваться, - Минздрав

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В следующем месяце хотят запустить выдачу сертификатов через "Дию"

Украина и Европейский Союз взаимно признают сертификаты COVID-вакцинации, а с другими странами, которые не входят в ЕС, придется договариваться отдельно. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Ярослав Кучер, сообщает Украина 24.

"С ЕС будет договоренность, мы есть во всех рабочих группах, мы уже обменялись соответствующими ключами для проверки правильности и актуальности выданных сертификатов, мы протестировали некоторые вещи. Но с Израилем, США и другими странами, которые не в ЕС, надо будет договариваться отдельно. И этот процесс уже продолжается, этим занимается МИД", - рассказал Кучер.

Он уточнил, что сертификат будет действовать столько же, сколько в Европе, а в целом есть три срока. На следующей неделе уже будет завершен соответствующий документ.

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По словам заместителя, в планах уже в следующем месяце запускать через приложение "Дия" выдачу сертификата для людей, которые получили две дозы вакцины. Также приложение "Дия" будет синхронизировано с системой E-Health.

"Пользователь делает запрос на получение этого сертификата, и тогда система E-Health подтянется, так задумано. Для путешествий в страны ЕС вы должны пограничнику на границе показать QR-код, он его тем или иным способом просканирует, и он будет видеть, что действительно этот человек имеет вакцину и это подтверждено государством", - отметил Кучер.

Предполагается, на первом этапе произойдет запуск сертификатов с полной вакцинацией, но параллельно продолжается разработка для тех, кто переболел и, соответственно, по тестам.

Напомним, ранее в Министерстве цифровой трансформации заявили, что Украина вышла на финальный этап запуска COVID-сертификатов, которые позволят безопасно ездить в страны ЕС.