Украина и ЕС договорились работать над совместимостью сертификатов о COVID-иммунитете

COVID-паспорт Фото из открытых источников

Это позволит украинцам легче путешествовать по Европе

Украина и Европейский Союз договорились о сотрудничестве о совместимости Цифрового сертификата об иммунитете от COVID-19. Об этом сообщил в Facebook премьер-министр Денис Шмыгаль.

Согласно сообщению, соответствующих договоренностей достигли вице-премьер Ольга Стефанишина во время встречи с вице-президентом Еврокомиссии Верой Юровой.

"Цифровой сертификат ЕС будет подтверждать, что человек вакцинировался от коронавируса, выздоровел от него, а также сдал тесты. Совместимость украинского и европейского сертификата даст возможность украинцам беспрепятственно путешествовать по Европе", - пояснил Шмыгаль.

Напомним, ранее страны Европейского Союза официально договорились о введении COVID-паспортов для путешествий, что должно стать шагом к восстановлению туризма этим летом.