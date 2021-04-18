live
Новости » Общество Читати новину українською

Украина и ЕС договорились работать над совместимостью сертификатов о COVID-иммунитете

COVID-паспорт Фото из открытых источников

Это позволит украинцам легче путешествовать по Европе

Украина и Европейский Союз договорились о сотрудничестве о совместимости Цифрового сертификата об иммунитете от COVID-19. Об этом сообщил в Facebook премьер-министр Денис Шмыгаль. 

Согласно сообщению, соответствующих договоренностей достигли вице-премьер Ольга Стефанишина во время встречи с вице-президентом Еврокомиссии Верой Юровой.

Новости по теме: В Киевской области начали делать COVID-прививки вакциной Pfizer-BioNTech

"Цифровой сертификат ЕС будет подтверждать, что человек вакцинировался от коронавируса, выздоровел от него, а также сдал тесты. Совместимость украинского и европейского сертификата даст возможность украинцам беспрепятственно путешествовать по Европе", - пояснил Шмыгаль.

Новости по теме: Ляшко объяснил, когда прививки от COVID-19 начнут делать всем желающим

Напомним, ранее страны Европейского Союза официально договорились о введении COVID-паспортов для путешествий, что должно стать шагом к восстановлению туризма этим летом.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Топ бюджетных мест для отдыха в Украине: От Мукачево до Полтавы Панорамы на Днепр, улицы-музеи и исторический Подол: Что посмотреть в Киеве за один день Греция откроется для украинцев 14 апреля: Условия въезда Спрятанные за небоскребами: Старинные здания Украины, которые не покажут экскурсоводы

программы канала ZIK

Перший Незалежний - Новости Онлайн
Возможно ли столкновение войск НАТО и России из-за конфликта в Украине? /
Помощь бизнесу | План вакцинации | Запуск украинского спутника
Эскалация конфликта на Донбассе |
Выплаты ФОПам. Местные бюджеты. Карантин | Заседание Кабинета министров Украины, 31.03.21
Запад VS Восток: Формирование блоков сверхдержав |