Украина и Египет обсудили эвакуацию украинцев из Сектора Газа
В частности, речь идет об эвакуации украинцев через Египет
Министр иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы провел телефонный разговор с Министром иностранных дел Египта Самех Шукри, в ходе которой стороны обсудили эвакуацию украинцев из Сектора Газа. Об этом сообщает прессслужба Министерства иностранных дел Украины.
"Стороны уделили особое внимание вопросу эвакуации граждан Украины из Сектора Газа через Египет", - говорится в сообщении.
Кулеба поблагодарил главу внешнеполитического ведомства Египта за организацию необходимых экстренных безопасных и логистических мероприятий.
В свою очередь Шукри заверил, что власти Египта осознают актуальность запроса Украины на эвакуацию граждан и прилагают все усилия для содействия успешному вывозу украинцев из Сектора Газа.
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Ранее сообщалось, что Украина договорилась о "зеленом коридоре" для эвакуации украинцев из Сектора Газа.