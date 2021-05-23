Украина и Египет обсудили эвакуацию украинцев из Сектора Газа

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба МИД Украины

В частности, речь идет об эвакуации украинцев через Египет

Министр иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы провел телефонный разговор с Министром иностранных дел Египта Самех Шукри, в ходе которой стороны обсудили эвакуацию украинцев из Сектора Газа. Об этом сообщает прессслужба Министерства иностранных дел Украины.

"Стороны уделили особое внимание вопросу эвакуации граждан Украины из Сектора Газа через Египет", - говорится в сообщении.

Кулеба поблагодарил главу внешнеполитического ведомства Египта за организацию необходимых экстренных безопасных и логистических мероприятий.

В свою очередь Шукри заверил, что власти Египта осознают актуальность запроса Украины на эвакуацию граждан и прилагают все усилия для содействия успешному вывозу украинцев из Сектора Газа.

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Ранее сообщалось, что Украина договорилась о "зеленом коридоре" для эвакуации украинцев из Сектора Газа.