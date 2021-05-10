Украина хочет запустить на орбиту семь спутников и создать космодром, - Госкосмос

На финансирование космической программы понадобится 15 млрд гривен

Украина в следующие пять лет планирует вступить в Европейское космическое агентство и создать спутниковую группировку семи украинских аппаратов . Об этом в эфире одного из телеканалов рассказал глава Государственного космического агентства Владимир Тафтай.

По его словам, есть четыре ключевые цели космической программы:

вступление в Европейское космическое агентство;

создание украинского космодрома;

создание спутниковой группировки семи украинских спутников;

вывод на орбиту спутника Сич 2-30, который будет готов в октябре.

К слову, спутник Сич 2-30 уже собран и проходит испытания. Это один из совместных проектов с Европейским космическим агентством.

"Спутники будут ориентированы на дистанционное зондирование, то есть на фотографирование поверхности Земли из космоса.

Можно предупредить несанкционированное использование лесных массивов, вырубку лесов, использования водных ресурсов, пожара, ведь благодаря спутникам информацию можно получить быстрее, когда проблема только начинается", - отметил Тафтай.

Также он добавил, что программа требует 15 миллиардов гривен на пять лет.

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Напомним, в феврале этого года министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский сообщал, что Украина выбрала американскую компанию SpaceX для запуска спутника дистанционного зондирования Земли "Сич 2-30 (2-1)" и ведет технические переговоры с ракетной компанией.

Позже председатель парламентского комитета экономического развития Дмитрий Наталуха сообщал, что ракетная компания SpaceX согласилась запустить на орбиту украинский спутник "Сич 2-30 (2-1)" в декабре этого года за 1 млн долларов.

В свою очередь, в Государственном космическом агентстве Украины проинформировали, что заплатят компании Илона Маска 1,99 миллиона долларов за запуск украинского спутника. Цена так отличается, поскольку в эту сумму заложены все технические вопросы, связанные с запуском.