Украина готова с 1 июля запустить COVID-сертификаты, - Минздрав

COVID-паспорт Фото из открытых источников

Сейчас все данные о вакцинации вносятся в электронную систему здравоохранения

С 1 июля этого года Украина готова внедрить COVID-сертификатов как от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), так и от Европейского союза (ЕС). Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время общения с журналистами, сообщает РБК-Украина.

"Украина принимает участие в двух рабочих группах по введению ковидных сертификатов. Одна - от ВОЗ, вторая - от ЕС, которая предлагает определенные привилегии для вакцинированных лиц или людей с иммунитетом в условиях карантинных ограничений. То есть посещать концерты, кинотеатры, торговые центры и тому подобное. Что конкретно - это еще не решено", - рассказал главный санитарный врач.

Он уточнил, что все данные о вакцинации вносятся в электронную систему здравоохранения. Также параллельно функционирует группа специалистов из Минздрава, НСЗУ и Минцифры, которые проводят работу с ВОЗ и ЕС и нарабатывают технические моменты, что сразу после введения в Евросоюзе будут введены и в Украине.

"Мы не будем "белой вороной". Что будет утверждено ВОЗ - то будет и у нас, что будет в Евросоюзе - то будет и у нас... По словам министра здравоохранения, с 1 июля мы готовы запустить такие сертификаты", - заверил Ляшко.

По его словам, в Евросоюзе и Израиле заявили, что будут признавать прививки всеми вакцинами, которые имеют разрешение от ВОЗ. Что касается вакцины от Sinovac, то она сейчас ждет разрешения ВОЗ.

"Мы отслеживаем это. Мы ожидали, что это разрешение будет уже в конце апреля, затем - в начале мая. В начале мая появилось одобрение только в отношении Sinopharm. По Sinovac еще ждем, просто технически эта проверка обычно занимает время. Но было заявление в середине апреля от руководителя отдела ВОЗ, что они подтверждают эффективность этих обеих китайских вакцин", - пояснил представитель Минздрава.

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Напомним, ранее Виктор Ляшко рассказал, что с 18 мая в Украину начнут поступать поставки вакцины Pfizer/BioNTech, а с 24 мая препарат начнут развозить в регионы, чтобы делать прививки работникам сферы образования.