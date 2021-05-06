Украина готова поделиться кислородом с Индией, - Шмыгаль

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Индия отказалась от любой помощи, кроме кислорода

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что украинские власти поделятся с Индией кислородом. Украина решила помочь с преодолением масштабной вспышки коронавируса в Индии. Об этом шла речь в эфире программы "Право на власть".

"Относительно вопросов Индии. Правительство Украины предложило поддержку правительству Индии. Как и все страны, мы обратились к Индии и спросили, какая помощь может быть оказана. Они отказались от всего, кроме кислорода. Сейчас технически отрабатываются эти вопросы", - сказал украинский премьер.

Напомним, на днях в Индии зафиксировали новый рекорд смертельных случаев от коронавируса. В Индии ежесуточно подтверждают более 300 тысяч случаев COVID-19. Эту вспышку связывают с новым штаммом коронавируса, который называют "индийским".

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Ранее сообщалось, что Украина со 2 мая запретила въезд из Индии из-за рекордного распространения коронавируса в этой стране. Граждане Украины и те, кто постоянно проживает на территории нашей страны, должны будут по приезду из Индии находиться на самоизоляции.