Украина достигнет коллективного иммунитета от COVID-19 не ранее 2023 года, – ученые

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Основным способом преодоления пандемии является вакцинация

По прогнозам ученых НТУУ "КПИ" и Института эпидемиологии и инфекционных болезней, при нынешних темпах вакцинации и распространения COVID-19 Украина сможет достичь коллективного иммунитета не ранее 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба университета.

Как отмечается, соответствующие выводы были сделаны на основе доклада McKinsey&Company, где указано, что определяющим средством преодоления пандемии COVID-19 является массовое прививание населения. Проанализировав тенденции вакцинации и затухания болезни в разных странах мира, ученые сгруппировали страны в пять кластеров.

Так в первый кластер вошли США, Израиль, Великобритания, Объединенные Арабские Эмираты. Эти страны достигли наибольших показателей вакцинации населения (средний уровень прививок превышает 60%), поэтому они приблизились к формированию коллективного иммунитета в конце 2-го – начале 3-го квартала 2021 года.

Во второй кластер вошло большинство стран Западной Европы и Канада, которые могут перейти к модели коллективного иммунитета ближе к концу 2021 года с затуханием процесса в начале 2022 года.

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В третий кластер попали Турция, отдельные страны Центральной Европы, Марокко и Уругвай. Здесь уровень прививки пока не превышает 20%, не очень строго соблюдаются карантинные нормы, а ежедневная заболеваемость продолжает расти. Эти страны перейдут к модели коллективного иммунитета ближе к середине 2022 года.

Как отмечается, Украина вместе с Россией, Молдовой, Грузией, Бразилией, Мексикой, Индией и рядом других стран формируют четвертый кластер – страны с высоким уровнем заболеваемости и медленной вакцинацией. Средний уровень прививки для стран этого кластера составляет 4,5%, для Украины – 1,8%. При текущих темпах вакцинации коллективный иммунитет будет сформирован только в 2023 году.

В последний, пятый, кластер вошли Австралия, Китай, Аргентина, страны Юго-Восточной Азии, где сравнительно низкий уровень заболеваемости, но и медленные темпы вакцинации населения. Формирование иммунитета в этих странах может произойти лишь в конце 2022 – начале 2023 годов.

"Из-за дефицита вакцин и крайне низких темпов вакцинации (1,8% одной дозой состоянию на 01.05.2021), несоблюдения в должном объеме карантинных норм Украина принадлежит к странам с высоким риском затяжного формирования коллективного иммунитета – преимущественно за счет естественного инфицирования с соответствующими значительными потерями населения, стагнацией экономики и общественной жизни; в дальнейшем большей изоляцией от стран, достигших контроля эпидемической ситуации", – говорится в исследовании.

Также ученые рекомендуют усиленно придерживаться противоэпидемических мер и контролировать их соблюдение, установить приоритеты вакцинации для всех неинфицированных ранее лиц, расширить доступ к вакцинации всем желающим, а переболевшим лицам вводить только одну дозу вакцины.

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Напомним, ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский требует от Кабинета министров, чтобы к 24 августа большинство украинцев, которые нуждаются в вакцинации против коронавируса COVID-19, получили прививки.