Украина должна требовать от Запада компенсации убытков в связи с миграционным кризисом, - эксперт

Анатолий Могилев. Фото: DT.ua

По словам Могилева, в этом не виноваты ни Беларусь, ни Украина, в том, что у них такой кризис около их границ

Украина должна требовать от Запада компенсации убытков в связи с миграционным кризисом. Об этом заявил экс-министр внутренних дел Анатолий Могилев.

"Основная масса мигрантов это люди с Ближнего Востока, откуда позорно ушли Соединённые Штаты из Афганистана. И окружающие регионы теперь имеют такую напряженность, что люди вынуждены бежать. Я полагаю, что они теперь должны компенсировать всем участникам, кто задействован в этом процессе их расходы. В этом же не виноваты ни Беларусь, ни Украина, в том, что у них такой кризис около их границ. Я полагаю, необходимо, чтобы наше государство начало требовать компенсации всех расходов связанных с миграционным кризисом у своих "партнеров". Депортация тоже недешевый вопрос. Мы сколько афганцев приняли, беженцев – 5 тыс. Это стоило нам денег, нам – украинцам, ни бюджету страны, ни чиновникам нашим. Ведь это мы платим в бюджет. Сколько нам это стоило? А мы компенсацию получили какую-нибудь?", - отметил эксперт.

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Напомним, ранее мы писали, что на границе Украины с Беларусью пограничники задержали 15 граждан с Ближнего Востока под видом туристов.

По словам министра внутренних дел Дениса Монастырского, на сегодня ситуация на границе контролируемая и стабильная.