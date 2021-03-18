Украина должна получить еще 4 млн COVID-вакцин, - Минздрав

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Поступления ожидаются в марте-апреле

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в марте Украина ожидает поставки 1,5 млн доз вакцины против коронавируса Covishield и 700 тыс. доз вакцины Sinovac, а в апреле - 600-700 тыс. доз в рамках программы COVAX и 1,2 млн доз вакцины Sinovac. Об этом он сказал в комментарии "Укринформу".

"У нас в ближайшее время есть 1,5 млн доз вакцины Covishield, которые мы должны получить, согласно контракту, до 31 марта. Есть 700 тыс. доз вакцины Sinovac, которые мы должны получить тоже в марте этого года. В апреле мы должны получить остаток вакцин Sinovac, 1,2 млн доз, еще мы должны получить порядка 600-700 тыс. доз от инициативы COVAX.

У нас еще подписано 10 млн доз вакцины Novavax. Думаем, мы начнем получать ее в июне этого года", - посчитал глава Минздрава.

Также он добавил, что в течение мая-июня ожидаются поставки по меньшей мере 1,4-1,5 млн доз вакцины по механизму COVAX.

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Напомним, ранее Степанов заявил, что в Украине могут создать фонд компенсации побочных последствий от использования вакцин.